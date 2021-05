Spiagge e fondali puliti con il circolo Legambiente di Manduria

Il circolo Legambiente di Manduria organizza con la partnership della Lega Navale-Sez. di Torre Colimena - Fiab Manduria -Popularia - Messapia Trek - Le Riserve Naturali del Litorale Tarantino Orientale ed il patrocinio del Comune di Manduria

Il 22 maggio 2021 ore 15,00 – Spiagge e fondali puliti

Raduno davanti alla Torre di Colimena

Fai un gesto per la natura

Partecipa al grande evento di mobilitazione per difendere il nostro mare

In occasione dell'evento sarà aperta la Torre di avvistamento e sarà possibile accedervi nella sua interezza prenotando una visita guidata al seguente numero +393891789970

Le visite nel rispetto delle norme anti-contagio avverranno in tre turni ( 16,30 -17,30 -18,30) con un numero limitato di partecipanti

Dai il tuo contributo per difenderci da un inquinamento che distrugge gli ecosistemi, minaccia la fauna marina e rischia di soffocare per sempre uno dei più grandi patrimoni che abbiamo, il nostro Pianeta blu.

Si calcola infatti che ogni anno finiscono nei mari e negli oceani del mondo dalle 8 alle 12 milioni di tonnellate di rifiuti, l’equivalente di 1 camion al minuto.

Anche il nostro mar Mediterraneo è in forte sofferenza. Costituisce meno dell’1% della superficie di mare e oceani, è uno dei 25 luoghi più ricchi di biodiversità e purtroppo è anche la sesta area di accumulo dei rifiuti al mondo. Anche l’Italia ha un grosso problema: i nostri volontari hanno censito 968 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. L’81% di questi è plastica, il materiale più pericoloso se disperso nell’ambiente.

Dobbiamo fare ancora molto per evitare che tutti questi rifiuti arrivino in mare e sulle spiagge: bisogna lavorare sull’economia circolare, su nuove leggi che riducano a monte questo problema e anche modificare i nostri stili di vita.

E noi possiamo fare moltissimo anche dando il nostro contributo per la pulizia delle spiagge! (Nota stampa di Legambiente Manduria)