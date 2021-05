Tre giorni per preparare l’evento per l’estate che deve rispecchiare le idee confuse dell'assessore

Senza la pubblicizzazione che meritava un annuncio così importante, l’assessore alla cultura del Comune di Manduria, Vito Andrea Mariggiò, ha fissato per domenica prossima, 23 maggio, il termine ultimo per la presentazione di proposte di spettacolo da inserire nel cartellone degli eventi estivi 2021 patrocinati dall’ente.

Pubblicato il 13 maggio sul sito internet del Comune, chi ha avuto la fortuna di leggerlo quello stesso giorno (non era nell’albo pretorio ma solo nella homepage del sito), avrà avuto dieci giorni di tempo per pensare ad una scaletta, un titolo dell’evento, contattare gli artisti, trovare i fondi necessari, mettere tutto su carta e inviare la pec al Comune con la richiesta di patrocinio e autorizzazioni varie. Chi, invece, lo leggerà ora, gli resteranno tre giorni per fare tutto.

Non tutte le proposte saranno accettate, tiene a far sapere l’assessore, ma solo quelle «che rispecchiano il progetto che l’amministrazione intenderà realizzare». (intenderà? E quando?). Qui le cose si complicano ancora di più perché l’organizzatore di un evento dovrà intuire in anticipo il «progetto» che «l’amministrazione intenderà realizzare» e quindi, ad oggi, non ha ancora realizzato. Nell’attesa di conoscere il misterioso “progetto”, l’assessore invita «le Associazioni, e/o tutti coloro che ne hanno interesse, a trasmettere eventuali proposte che abbiano coerenza con quanto sopra indicato al seguente indirizzo pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 23/05/2021. «Le proposte giunte oltre tale termine non saranno prese in considerazione», avverte Mariggiò.