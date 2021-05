«Cari consiglieri di maggioranza, venite a fotografare anche le nostre periferie»

«Visto che i consiglieri di maggioranza fanno a gara su chi pubblica più immagini delle grandi opere in corso nelle marine per accogliere al meglio i turisti, perché non vengono anche nella contrada “Cittu Cittu” e le sue case sparse? Anche qui abbiamo l’aria pulita, profumata e l’acqua dei pozzi cristallina». Il commento, evidentemente sarcastico, è del manduriano Marco Barbiere, portavoce dei residenti delle case sparse che ricadono nel raggio del chilometro e mezzo dalle discariche manduriane dove è in corso un’emergenze ambientale per l’inquinamento della falda dovuta alle discariche e per i cattivi odori che con il caldo tornano ad ammorbare l’aria.

«Propongo ai nostri amministratori di inserire anche questa parte di territorio nei percorsi turistici, sono sicuro che i visitatori apprezzeranno l’aria che respiriamo e l’acqua con cui ci laviamo», prosegue Barbieri che si fa promotore dell’ennesima denuncia rivolta a chi amministra la città.

«Si ricordano di noi solo in campagna elettorale come se le periferie servissero solo a questo. Non tutte per la verità – aggiunge il residente – perché altre periferie che hanno la fortuna di dare residenza agli amici degli amici hanno tutti i servizi mentre noi dobbiamo ancora tirare l’acqua dai pozzi che per giunta è anche inquinata». L’intervento di Barbieri si conclude con un invito: «Aspettiamo i consiglieri e i turisti nella terra dell’aria profumata e dell’acqua limpida».