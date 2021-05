Arriva a Manduria “Too Good To Go”, l’App per la spesa sostenibile e solidale

Si chiama To Good To Go e approda anche a Manduria. È un’app. geniale, conveniente e semplicissima che permette ai negozianti di genere alimentare di mettere in vendita prodotti invenduti giornalieri a prezzi scontati e, a te consumatore/utente, di abbuffarti mangiando cibo di qualità spendendo di meno. L’app To Good To Go, fondata nel 2015 in Danimarca, è ormai un must: ne vanno ghiotti proprio tutti (sono 100 mila attualmente gli utenti italiani che utilizzano quest’applicazione) e adesso arriva anche a Manduria. Ma di cosa si tratta realmente?

Pensiamo ad un bar che apre alle 5 del mattino per sfornare i suoi caldi cornetti o ad un panificio che impasta le sue pizzette da esibire sul bancone, ma che a fine giornata si ritrova ad avere dei prodotti invenduti. Che fine fanno queste prelibatezze? Talvolta riempiono le dispense dei proprietari, altre volte vengono riservate al personale o peggio ancora buttati di sana pianta. Che spreco! Parliamo di cibarie di qualità perché preparate in giornata, ma che tramite l’applicazione pagherai a metà prezzo. Non c’è servizio di delivery, quindi non c’è consegna, è necessario recarti al negozio per ritirare il pacco, ma il pagamento deve avvenire tramite PayPal, carta di credito o Google Pay come un qualsiasi acquisto online.

COME FUNZIONA TO GOOD TO GO?

È molto facile. Basta scaricare gratuitamente l’applicazione tramite il play store dal tuo smartphone e attivare la geolocalizzazione a Manduria.

Nella schermata puoi visualizzare tutti i ristoratori che mettono a disposizione delle “Magic Box”: scatole a sorpresa contenenti i prodotti. I prezzi oscillano dai due ai cinque euro. Puoi ad esempio acquistare la magix box del Panificio Comes Food che offre torte da forno, varietà di pane, brioche, rosticceria o al supermercato Sisa trovando verdura, affettati, carni o formaggi. Puoi anche spostarti ad Avetrana o a Sava, se sei nei paragi, a ritirarla presso il Bar Windsor di Saracino Cosimo. Un’avvertenza: i pacchi vanno a ruba, bisogna essere veloci nell’acquisto! Insomma ogni scatola ti regala un brivido di sorpresa pagando poco e rispettando l’ambiente.

