Apre il cantiere per ridare il Calvario alla Città

Partiranno a giorni i lavori di sfalcio dell’erba infestante e piccola manutenzione del Calvario di Manduria. L’impresa manduriana incaricata dei lavori, la «Tarentini Gregorio», ha già allestito il cantiere mascherandolo con il telo di copertura.

I tempi previsti per completare l’opera, salvo imprevisti, sono di circa quindici giorni. I vari step, comunque, devono essere stabiliti dalla Soprintendenza ai beni archeologici e monumentali per cui potrebbero esserci dei ritardi nella tabella di marcia.

Praticamente inguardabile per lo stato d’abbandono in cui è stato lasciato per diversi mesi, l’antico monumento manduriano realizzato con cocci di cotto e ceramica e sculture su pietra calcarea e tufi, rivedrà la luce con un investimento di circa 8.500 euro tra progetto e lavori.