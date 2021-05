La giunta Pecoraro potenzia l’informazione e affida 4mila euro ad una televisione

La giunta Pecoraro al fine di «garantire la massima diffusione dei lavori del Consiglio comunale e privilegiare la comunicazione con i cittadini, intende sfruttare non solo i canali telematici (social) ma anche quelli televisivi per consentire anche a chi è sprovvisto di telefonini o computer di seguire le attività politico-amministrative».

Per questo ha deciso di investire 4.000 euro da affidare ad una emittente televisiva che dovrà garantire «900 minuti a trimestre per la messa in onda in primis delle sedute consiliari e di un filo diretto fra l’amministrazione comunale e i cittadini sia per rendere informazioni che per scopi promozionali del territorio». La giunta ha dato mandato alla responsabile degli Affari generali per l’individuazione dell’emittente televisiva a cui affidare l’incarico.