Il Codacons avverte: attenzione alla Ztl trappola

Dopo le multe annullate dal giudice di pace per il malfunzionamento dell’orologio che controlla il passaggio della Ztl di Manduria, altri automobilisti stanno ricevendo sanzioni con le stesse caratteristiche: l’orario che non coincide con il tracciamento satellitare di cui sono fornite le macchine che a quell’ora le colloca altrove. Come è già successo tra ottobre e novembre scorso e accertato poi dal giudice, pare che l’orologio segni tra i 15 e i 20 minuti indietro per cui fa scattare l’infrazione alle auto che in effetti passano quando il varco è libero. Questo accede all’incirca 15 minuti dopo il via libera delle 13 e delle 22 dei festivi.

A segnalare l’ennesima trappola è l’ufficio Codacons di Manduria. «Dopo le “multe pazze” della Ztl relative a ottobre e novembre 2020 che il comune ha ritenuto di non annullare in autotutela ma che sinora sono state tutte annullate con sentenza del giudice di pace di Taranto – si legge in un comunicato – ancora un problema all’apparecchiatura Ztl di Manduria».

Diversi cittadini, fa sapere il Codacons, «stanno segnalando in questi giorni alcune criticità riguardo ai verbali di febbraio 2021 riscontrate anche con i rilevatori Gps del proprio autoveicolo». Per questo l'avvocato Antonio Casto del Codacons di Manduria sta predisponendo le nuove istanze di annullamento.