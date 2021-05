Multe non pagate, buco nel bilancio di 241mila euro

C’è un buco di 241mila euro nelle casse del comune di Manduria. E’ quello creato dai mancati incassi delle multe al codice della strada relative agli anni dal 2013 al 2016. Si tratta in gran parte di sanzioni evase dall’automobilista e in minima parte da multe contestate e passate in giudizio che le ha annullate. E’ quanto emerso da un accertamento in entrata effettuato dal responsabile dell’Area servizi di vigilanza, avvocato Vincenzo Dinoi che ha pubblicato la dovuta determina. Si tratterebbe di crediti per i quali è prevista la prescrizione e quindi la non esigibilità passati cinque anni dall’ultimo atto di notifica ufficiale.

Quindi, 241mila euro mancanti sino al 2016, da valutare e quantificare poi la somma non riscossa negli anni successivi relativamente allo stesso canale di entrate.

Il provvedimento emesso dall’avvocato Dinoi, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, nella fattispecie al dottor Leonardo Franzoso.

I mancati incassi per un totale di 241mila euro si riferiscono al seguente dettaglio per anno di emissione: 15.319 nel 2013; 100mila euro nel 2014; 75.503 euro nel 2015; 50.285 nel 2016.