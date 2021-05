Un sacco di rifiuti tolti dalla spiaggia "perchè la marina è il futuro di Manduria"

Diciassette manduriani tra residenti a San Pietro in Bevagna e cittadini amanti della natura e del litorale messapico si sono dati appuntamento oggi pomeriggio per una missione speciale: ripulire la spiaggia da rifiuti respinti dal mare o dimenticati dai primi bagnanti attirati da queste giornate di sole.

Ognuno di loro ha riempito un sacco di stazzatura di ogni genere che sarà consegnata alla Gial Plast, l’impresa che si occupa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Manduria.

La loro soddisfazione è stata così espressa sul profilo Facebook di Vittorio Perrucci, uno dei promotori dell’iniziativa.

Oggi insieme ad amici volontari ci siamo attivati per pulire un bel tratto di spiaggia in zona Chidro a San Pietro in Bevagna. Soprattutto ci siamo impegnati per ripulire le dune dai vari rifiuti accumulati negli anni. Abbiamo raccolto tante retine di plastica, letali per molte specie animali, tra cui alcune tartarughe caretta caretta trovate morte impigliate nei giorni scorsi sul nostro litorale. Rispettando le distanze di sicurezza abbiamo passato un bel pomeriggio all'insegna del rispetto per l'ambiente, continueremo ad attivarci con altre iniziative per il nostro territorio perché la marina è il futuro di Manduria.