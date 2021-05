Calvario infestato dalle erbacce, sarà l'impresa Tarentini a ridargli visibilità

Sarà l’impresa manduriana «Tarantini Gregorio», specializzata in restauri e interventi di recupero archeologico ed accreditata presso la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ad eseguire i lavori di pulizia e messa in sicurezza del Calvario.

Il monumento manduriano si trova attualmente infestato dalla vegetazione spontanea che ha coperto quasi del tutto le antiche strutture e che rischia di compromettere la stabilità dei delicati cocci di ceramica e terracotta con cui è rivestito e decorato.

La somma pattuita per tali lavori è di 8.540 euro, di gran lunga inferiore a quella chiesta da una prima ditta a cui era stato chiesto di presentare l’offerta, la «Ecoverde» di Lecce, che era pari a 43.554 euro.