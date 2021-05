Pozzi inquinati, riunione tra Manduriambiente, Arpa e Comune

Il tema dei pozzi-spia inquinati della discarica manduriana in contrada La Chianca (i livelli di cianuri sono quattro volte quelli consentiti), non lascia sereni i residenti della zona e le imprese agricole, ma nemmeno la società che gestisce l'impianto, la Manduriambiente Sap che ha chiesto ed ottenuto un incontro con i tecnici dell'Arpa e il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. La riunione è servita ai gestori dell'impianto per dimostrare la chiara volontà di risolvere il problema, non senza effettuare prima ulteriori verifiche del caso al fine di accertare la fonte dell'inquinamento della falda. Anche l'Arpa, da parte sua, ha già prelevato dei campioni in tutti i pozzi-spia della discarica i cui risultati dovrebbero essere noti a breve.

Durante l'incontro è stato chiarito che tutti gli interventi di campionatura dell'acqua eseguiti dalla società dovranno essere fatti in accordo con l'agenzia per l'ambiente che dovrà verificare i risultati con la possibilità di ripeterli qualora non fossero corrispondenti con quelli dei propri laboratori. Il sindaco Pecoraro da parte sua ha chiesto la massima attenzione sull'argomento preoccupato del danno sanitario ed anche economico che un inquinamento permanente della falda porterebbe a tutto il territorio. In quella occasione è stata ricordata la lettera che un'impresa agricola di Sava ha inviato al sindaco di Manduria lamentando l'impossibilità di usare l'acqua del proprio pozzo artesiano necessaria all'attecchimento di barbatelle di vino Primitivo impiantate quando la notizia dell'avvelenamento dei pozzi non era stata ancora resa nota. L'impresa in questione paventa un danno intorno agli 80mila euro, tanti quanti ne sono stai investiti per allestire i nuovi impianti vitati. Naturalmente altre future richieste di risarcimento danni potrebbero arrivare a cascata.

Non trascurabile neanche il danno a carico delle famiglie residenti nel raggio compreso nell'ordinanza del sindaco che vieta l'uso dei pozzi per uso alimentare, animale e irriguo sino al 31 dicembre prossimo. Periodo questo che potrebbe ridursi qualora i risultati nelle nuove analisi dovessero ridurre il livello di inquinanti. Da quelli conosciuti sinora emergono concentrazioni oltre il limite di sostanze con effetti neurotossici e pericolosi per la salute come manganese, nitriti, azoto ammoniacale e cianuri liberi. Questi ultimi, soprattutto, con superiori a quattro volte la norma. L'Arpa aveva comunicato i risultati al comune di Manduria il 22 dicembre scorso ma solo il 22 aprile il sindaco Pecoraro ha firmato l'ordinanza che obbliga la chiusura di tutti i pozzi ricadenti nel raggio di un chilometro e mezzo attorno alla discarica.

La salubrità delle colture, così come i mangimi di qualsiasi natura prodotte nella stessa area - chiarisce l'ordinanza sindacale - devono essere certificate con accertamenti analitici per ogni partita, eseguiti in laboratori autorizzati e con prova accreditata. Nella stessa ordinanza il sindaco obbliga il gestore della discarica, Manduriambiente Spa ad effettuare a proprie spese e in accordo con Arpa e Dipartimento di prevenzione Asl, ulteriori indagini per verificare l'attuale concentrazione degli inquinanti già rilevati. Da qui la necessità di incontrarsi tra le parti a Taranto con la supervisione del comune di Manduria.

Nazareno Dinoi