Pass per residenti e commercianti nelle marine: costano quattro volte quelli di Lecce

I pass per la Ztl di San Pietro in Bevagna e Torre Colimena, costano quattro volte in più di quelli della città di Lecce. I proprietari di alloggi e affittuari e di attività commerciali dell’incantevole centro storico della città Barocco, pagano al comune 5 euro all’anno (il ticket è di 10 euro con validità biennale). Naturalmente il permesso vale per 365 giorni in un anno.

Nelle marine di Manduria, invece, il costo è di 20 euro per soli due mesi, luglio e agosto. Inoltre a Lecce i residenti delle aree comprese nella Ztl possono richiedere due pass per nucleo familiare con la possibilità di un terzo se possiedono un garage o posto auto riservato. Nelle due località balneari di Manduria, invece, con 20 euro si acquista un solo pass per unità abitativa.

Le tariffe stabilite dalla giunta comunale su proposta, a quanto pare, degli assessori Piero Raimondo e Isidoro Baldari, rispettivamente ai lavori pubblici e al commercio, non sono state discusse in nessuna delle commissioni consigliari e nemmeno concordate dalle categorie del commercio. Nell’incontro avuto tra i due assessori Baldari e Raimondo e i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti di Manduria, fanno sapere gli addetti del settore, si è solo parlato dello spostamento del mercatino estivo da via delle Perdonanza all’area affianco alla pineta e dell’istituzione della zona a traffico limitato ma non di tariffe né di regolamenti per il rilascio di permessi.

«Si può essere favorevoli alle isole pedonali e alle soste a pagamento, ma proprio in questo periodo i residenti e tutti i commercianti stanno vivendo un momento di non poche difficoltà e forse questo è l’ultimo dei loro pensieri». E’ il parere del consigliere comunale Mimmo Breccia che solleva critiche sul disciplinare approvato senza sentire nessuno. «Pagare per quali servizi? Cominciassero a fare, prima di pretendere, altrimenti la desertificazione turistica sarà irrimediabile», conclude Breccia.