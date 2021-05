Cinquecento metri di asfalto nuovo a San Pietro in Bevagna, a breve i lavori

Prenderanno il via a breve i lavori di rifacimento del manto stradale di circa 500 metri della litoranea salentina di pertinenza del comun di Manduria. Il tratto interessato è quello che va da via delle Tamerici (pineta) a via Lago di Bolsena a San Pietro in Bevagna.

Dal 10 maggio e sino al termine dei lavori preventivati in 15 giorni lavorativi è interdetta la circolazione stradale nonché vietata la sosta ambo i lati con la sanzione accessoria della rimozione forzata.

Per la chiusura del tratto di strada dovrà comunque essere garantito il transito degli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico locale. La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, sollevando il Comune di Manduria da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose.