La Ztl blinderà le marine con transiti a pagamento per turisti e residenti

La giunta comunale ha approvato il disciplinare che regola l’accesso degli autoveicoli nelle zone a traffico limitato delle marine manduriane (centro di San Pietro in Bevagna e Torre Colimena, tratti di litoranea e strade principali delle due località balneari). Dalle 20,30 alle 24 nei mesi di luglio e agosto, per transitare sulle strade interdette bisognerà richiedere dei permessi particolari che hanno un costo che va dai 2 ai 20 euro. I pass possono essere richiesti dai proprietari o affittuari di abitazioni per il cui raggiungimento non è possibile accedere da strade alternative a quelle comprese nella Ztl o dai clienti di hotel, B&B, case vacanza ricadenti nella stessa zona a traffico limitato.

I proprietari di alloggi potranno avere il permesso dopo aver compilato un modulo rilasciato dal comando di polizia municipale con le generalità del proprietario e gli estremi catastali dell’immobile. Ogni alloggio da diritto ad un solo permesso da esporre sul cruscotto della macchina. Nel caso in cui l’appartamento non sia di proprietà del richiedente, quest’ultimo dovrà allegare autodichiarazione del proprietario dell’immobile di non possedere un proprio permesso Ztl legato all’unità abitativa. Il costo del permesso è di 20 euro per ogni nucleo familiare.

I clienti-turisti che albergano nelle strutture ricettive comprese nella Ztl o non raggiungibili attraverso percorsi alternativi (il regolamento non specifica se vale anche per le pizzerie, ristoranti ed esercizi per la somministrazione di bevande e alimenti in genere), dovranno presentare, prima della data del transito, apposita istanza all’ufficio protocollo del Comune di Manduria anche tramite email o Pec, specificando la struttura presso cui pernottano, la durata del pernottamento, targa e tipologia del veicolo usato. Entro 48 ore dalla fine del pernottamento, sono comunque tenuti a far pervenire la documentazione giustificativa (ricevuta fiscale che riporti data e ora di arrivo e di partenza) anche a mezzo email o Pec che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria. Tutte le comunicazioni possono essere inoltrate, in alternativa, dal proprietario della struttura. Questa tipologia di permesso ha un costo di 2 euro.

Sono previste delle deroghe speciali per i clienti della farmacia di San Pietro in Bevagna: entro 48 ore dal transito i conducenti dovranno personalmente presentare apposita istanza all’ufficio protocollo del Comune di Manduria o tramite email o Pec, specificando targa e tipologia del veicolo usato e allegando la documentazione giustificativa comprovante l’acquisto dei farmaci (ricevuta fiscale dalla quale risulti la data e l’ora di acquisto dei farmaci). L’acquisto dei farmaci dovrà comunque avvenire entro 60 minuti dall’orario di transito al varco.

I veicoli al servizio di attività commerciali che pur non ricadendo all’interno della prescritta hanno necessità di transitare ripetutamente nella zona a traffico limitato, sono tenuti al pagamento, a titolo di diritti di segreteria, della somma forfettaria di 20 euro per tutti i veicoli in uso. Rientrano in questa categoria i veicoli adibiti a servizi funebri e quelli utilizzati per prestazione di servizi vari come matrimoni, manifestazioni varie, eventi, trasporti. Sono esenti dal pagamento gli autoveicoli a servizio di manifestazioni patrocinati dal Comune di Manduria. I divieti non valgono per gli automezzi delle forze dell’ordine, ambulanze, vigili del fuoco, persone con disabilità.

La Zona a Traffico Limitato della località balneare di San Pietro in Bevagna è individuata nell’area comprendente le seguenti strade:

• Via Borraco (tratto compreso tra Via delle Tamerici e Via della Marina);

• Via della Marina (tratto compreso tra Via del Tiglio e Via Borraco/Via Fiume);

• Via dei Ginepri;

• Via delle Dune;

• Via Tevere;

• Via Fiume (tratto compreso tra Via della Marina e Via Fellone);

• Via dei Piacentini (tratto compreso tra Via dei Crescioni e Via del Tiglio);

• Piazza S. Pietro;

• Via dei Crescioni (tratto compreso tra Piazza delle Perdonanze e Via dei Piacentini);

• lato est di Piazza delle Perdonanze;



La Zona a Traffico Limitato della località balneare di Torre Colimena è individuata nell’area comprendente le seguenti strade:

• Piazza Colimena;

• Via delle Orate (tratto compreso tra Lungomare Jonio e Via Santa Maria della Vetrana);

• Via del Porto (tratto compreso tra Via delle Aragoste e Via Dentici);

• Lungomare Jonio (tratto compreso tra Via dei Dentici e Via delle Aragoste);

• Via del Pescatore (tratto compreso tra Via delle Aragoste e Via Dentici);

Nazareno Dinoi