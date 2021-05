Il comune pulisce strade e piazze delle marine e subappalta la pulizia spiagge

L’impresa multiservizi che si occupa della manutenzione del verde e delle piccole opere di edilizia nel comune di Manduria ha ripulito le aree pubbliche del centro di San Pietro in Bevagna. Ne da notizia il sindaco Gregorio Pecoraro con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. «Per non farci trovare impreparati – si legge - si procede alla pulizia di strade e piazze e alla sistemazione del verde nel centro, per poi proseguire con la pulizia delle spiagge e lo sfalcio da erba infestante nelle strade principali».

Per la pulizia delle spiagge il comune ha autorizzato la Gial Plast, l’impresa che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento della differenziata con il porta a porta, a subappaltare l’attività prevista nel capitolato di pulizia e manutenzione delle spiagge delle località balneari manduriane.

L’impresa subappaltatrice che se ne occuperà è la «Cento 18 Ambiente» di Lizzanello, frazione di Merine, in provincia di Lecce. L’importo annuale pattuito è di 120.000 euro oltre Iva come da contratto di subappalto sottoscritto in data 24 marzo scorso.