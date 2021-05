Mercato del martedì, «fallimento garantito»

«Il mercato settimanale di Manduria sta morendo, non solo per la crisi pandemica, ma anche per come viene gestito». Ad affermarlo è il delegato del settore ambulanti di Confesercenti di Manduria, Giuseppe Nuzzo che torna a parlare della crisi del suo settore appesantita dall’incapacità di chi amministra la città. «Nonostante vi siano stati numerosi inviti a rivedere l'impostazione dell’area mercatale – dichiara Nuzzo riferendo incontri con l’assessore al Commercio, Isidoro Mauro Baldari -, il mercato di Manduria è svolto in un luogo del tutto inidoneo». La categoria, da sempre contraria all’attuale sito così decentrato dal centro urbano, aveva proposto, in alternativa, una rimodulazione della planimetria merceologica dell’area per favorire i settori con meno attrattiva. L’idea era quella di mettere vicino all’ingresso la merce con ridotta vendita per consentire comunque il passaggio dei potenziali clienti costretti da un percorso obbligato come si usa fare negli store degli autogrill. La proposta, però, non sarebbe stata presa in considerazione dall’amministrazione.

«Il novello profeta dello sviluppo manduriano – chiosa il rappresentante di categoria riferendosi sempre all’assessore Baldari - ha deciso che i commercianti ambulanti possono operare solo nelle aree dove per sopravvivere ci vuole un miracolo; se questa è l'idea di sviluppo, dovrebbero attrezzarci per affrontare l'ennesimo danno alla nostra categoria».

Secondo l’imprenditore, il giovane assessore avrebbe predisposto un piano di rinforzo che prevede l’arrivo massiccio dei mercanti di scarpe del Salento. Una possibilità «del tutto inverosimile» per Nuzzo il quale non crede che «gli stockisti salentini della pelletteria abbandonino aree mercatali di altre città per venire al mercato di Manduria tenendo conto del deserto che ormai lo caratterizza; nel Salento e non solo – afferma l’ambulante di origini proprio salentine - vi sono siti con affluenza di gente che consente di lavorare bene come Tricase, Martano, San Giorgio Ionico, Massafra e Monopoli», ricordando le citta con il mercato settimanale che si volge il martedì.

«L'amministrazione Pecoraro – aggiunge ancora Nuzzo -, non ascolta le associazioni di categoria, non interviene in loro aiuto se non con qualche articolo di pura propaganda ma poi, stranamente, interviene dove i mercati vanno bene. Un esempio – spiega - è rappresentato dal mercato di San Pietro in Bevagna che invece di un riordino e un maggior controllo dell’abusivismo è stato sradicato completamente».