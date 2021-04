Con il radar a caccia di tracce dei Messapi prima degli scavi per la fogna

Il 3 e 4 maggio alcune strade di Manduria saranno chiuse al traffico veicolare con divieto di sosta per permettere indagini georadar del sottosuolo.

L’attività di ricerca che sarà eseguita da uno studio di consulenza archeologica di Ugento, in provincia di Lecce, è stata commissionata dall’Acquedotto Pugliese e servirà a verificare la presenza di manufatti di interesse archeologico nel suolo interessato agli scavi per l’estensione della rete fognaria. Eventuali auto parcheggiate saranno rimosse a cura dell’ufficio di polizia municipale.

Le strade interessate sono le seguenti: Viale Scegnu; Vie Delle Mandorle D’Oro; Via Rudia; Via Celestino Scarciglia; Vico Celestino Scarciglia; Via Cervarezza; Via Pirro; Via M. Greco; Via Ausonia.