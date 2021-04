L'annuncio del Pd: Il Giannuzzi apre ai non-Covid per lo screening mammografico

Dal prossimo 3 maggio all’ospedale di Manduria sarà avviata l'attività di screening mammografico di primo livello. Per garantire la salvaguardia delle utenti, l'attività che si svolgerà nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì avrà un percorso di accesso agli ambienti della mammografia del tutto autonomo in modo tale che non ci sia alcuna interferenza con gli ambienti e spazi comuni dei pazienti Covid.

A renderlo noto è il Partito democratico di Manduria che riferisce l’impegno preso dalla direzione generale della Asl nel corso di un recente incontro avuto con il dg Stefano Rossi ed alcuni consiglieri regionali del partito.

«Ovviamente – si legge in una nota stampa - il Partito Democratico di Manduria guarda sempre con grande attenzione e vigilanza alla richiesta di attivazione anche presso il Giannuzzi della terapia con anticorpi monoclonali, alla riapertura del reparto di nefrologia a Manduria nonché a tutte le necessarie ulteriori iniziative di rilancio e potenziamento del Giannuzzi e del distretto socio-sanitario».