Strisce Blu e ausiliari del traffico, il comune prepara la gara

Il Comune di Manduria ha avviato le procedure per il servizio di gestione integrata della sosta degli autoveicoli a pagamento con il controllo affidato agli ausiliari del traffico. Il responsabile del settore Vigilanza, Enzo Dinoi, ha già affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e di tutti gli elaborati utili alla pubblicazione della gara per l’affidamento del servizio.

Il professionista a cui è stato affidato l’incarico è l’ingegnere Cosimo Damiano Perrucci che ha presentato l’offerta più conveniente rispetto ad altri due colleghi che erano stati invitati a proporre la propria offerta. L’ingegnere Perrucci si è aggiudicato l’incarico con un prezzo pari a 7.920 euro oltre Iva e contributi previdenziali per un totale di 10.048 euro.