La giunta ha deciso lo spostamento del mercatino estivo

La giunta comunale ha deliberato lo spostamento del mercatino estivo di San Pietro in Bevagna che non si terrà più lungo la via delle Perdonanze (strada principale che porta alla rotonda), ma nell’area di sosta affianco alla pineta.

La decisione è stata presa contro la volontà del rappresentante della categoria ambulanti di Confesercenti e su espressa richiesta dell’assessore al Commercio, Isidoro Mauro Baldari.

E’ stato quindi deciso che lungo la via delle Perdonanze saranno allestite solo sette casette in legno da destinare alla promozione del territorio (dal punto di vista turistico e dei prodotti tipici) e alla vendita di prodotti alimentari quali frutta secca, dolciumi, torrone e giocattoli.

Le sette casette in legno saranno affidate in gestione ad aziende che vogliano esporre per pubblicizzare attività e prodotti come masserie rurali, ristoranti, hotel, sale ricevimento, attività ricettive in genere o associazioni di categoria ed in parte ad uso del Comune che potrà utilizzarle direttamente o assegnarle a Enti o associazioni per promozioni specifiche e/o tematiche.

Tutta l’altra mercanzia (abbigliamento, attrezzatura da lavoro, bigiotteria, oggettistica in genere sarà ospitata nel piazzale della pineta dove saranno assegnati 33 spazi per l’esposizione e la vendita della merce.

L’assegnazione sia delle casette che degli stalli per la frutta secca, torroni e giocattoli nonché dell’altra mercanzia, avverrà attraverso un bando pubblico.