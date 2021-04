Il mercato vicino alla pineta non piace alla categoria: danno all’economia e al paesaggio

Lo spostamento del mercatino estivo dal centro della località balneare di San Pietro in Bevagna incontra la bocciatura della categoria degli ambulanti.

«L'assessore al Commercio Baldari – dichiara in proposito l’esponente di Confesercenti, Giuseppe Nuzzo -, ha raggiunto la sua apoteosi e vede realtà che noi comuni mortali non siamo in grado e degni di vedere». Secondo Nuzzo, Baldari intende riqualificare il centro di San Pietro a sua immagine e somiglianza ignorando le esigenze del settore e dell’utenza.

Nel corso di un recente incontro che si è tenuto nel suo ufficio, fa sapere Nuzzo, l’assessore avrebbe affermato che «nulla sarà più come prima, tutto sarà oggetto di cambiamento e che le problematiche dell'ultimo ventennio saranno solo un lontano ricordo». Per niente convinto di questo, per l’imprenditore invece le scelte della giunta decreteranno il fallimento del settore e la morte della località balneare di Manduria «perché – dice – il mercatino di via delle Perdonanza oltre a dare colore e movimento, era il punto nevralgico di tutte le marine manduriane ed anche di altri territori sia dal punto di vista economico che dell’attrattiva turistica».