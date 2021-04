Gli ambulanti di Confesercenti incontrano l'assessore

Si terrà questo pomeriggio alle ore 17 l’incontro in presenza tra l’assessore alle attività produttive, Isidoro Mauro Baldari e i rappresentanti della Confesercenti di Manduria.

La riunione richiesta dalla categoria del commercio ambulante, era stata precedentemente fissata e rinviata per la scoperta di un dipendente comunale addetto alla portineria contagiato dal Covid.

Nel confronto si parlerà del mercatino serale estivo di San Pietro in Bevagna e di quello settimanale del martedì. Nel primo caso gli ambulanti associati chiederanno la permanenza del mercatino nel tradizionale luogo di via delle Perdonanze (l’assessore lo vuole invece spostare nel parcheggio vicino alla pineta della località balneare). Per il mercato settimanale invece la categoria chiederà una rimodulazione dei posteggi alle categorie merceologiche.