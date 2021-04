Urgente pulizia dei bordi stradali in tutto il territorio comunale

Il sindaco di Manduria rende noto di aver firmato un’ordinanza in cui chiede ai cittadini più collaborazione per la pulizia di tutto il territorio cittadino. Per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella nel territorio del nostro comune è necessario intervenire il più presto possibile.

Sono presenti alcune strade, nel nostro territorio cittadino, in grande stato di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno che determinano la presenza, ai margini delle strade, di vegetazioni selvatiche di varia natura. Le stesse che fuoriescono dai muri a secco e dalle recinzioni che delimitano i fondi privati, costituiscono rifugio per ratti e altri animali, la cui presenza è fonte di pericolo per la pubblica igiene e sicurezza, soprattutto in questo momento di grave pandemia.

Peraltro queste stesse vegetazioni in molti casi, sottolinea il Sindaco, rovi e sterpaglie, restringono o addirittura danneggiano la sede stradale, recando pregiudizio alla circolazione pedonale e veicolare, pericoli che dobbiamo assolutamente evitare.

Per questi ed altri motivi, si dispone ai proprietari o ai detentori, a qualsiasi titolo, di fondi rustici, lotti e terreni in genere che si affacciano su strade pubbliche o di uso pubblico, su slarghi, spiazzi, ecc, di estirpare ed asportare in tempo reale erbacce, cespugli, arbusti, sterpi, rovi, spine e vegetazioni varie, provenienti da muri di recinzione a fondi privati, che infestano i margini stradali, nonché di provvedere al taglio dei rami di alberi pendenti sulle pubbliche strade.

Si sottolinea inoltre che detti lavori devono essere eseguiti entro e non oltre il giorno 10 maggio 2021 e, si chiede ai cittadini di garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia soprattutto per l’intero periodo estivo.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d’Ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa di legge. (Comunicato a cura dello statt del sindaco)