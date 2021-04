Zona rossa, dipendenti comunali in modalità lavoro agile

Preso atto che la Regione Puglia è classificata come zona rossa, l’amministrazione comunale ha predisposto il piano per limitare al massimo la presenza fisica dei dipendenti comunali favorendo così la forma del cosiddetto “lavoro agile” o smart working.



In funzione di questo la responsabile dell’Area affari generali, dottoressa Maria Antonietta Andriani, ha individuato i servizi per i quali è indispensabile la presenza fisica dell’operatore assegnando ad ogni addetto un calendario di presenze e, alternativamente, di smart working.

Il piano permette l’efficienza funzionale dei settori demografici, attività produttive, affari generali e risorse umane con la presenza in ufficio per 5 giorni settimanali di una ventina di dipendenti. Tutti gli altri garantiranno gli stessi servizi nella forma del lavoro agile.