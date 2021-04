Buoni spesa, fondi insufficienti, il Comune si giustifica così

In un comunicato stampa il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro e l’assessora alle Politiche Sociali, Fabiana Rossetti cercano di fare chiarezza in merito alla questione Buoni Spesa Covid i cui 1.081 beneficiari manduriani non hanno ancora ricevuto perchè la somma a disposizione non è sufficiente per tutti.

Ammettendo l’anomalia della data di pubblicazione del bando, il 25 marzo con scadenza primo aprile (altri comuni, come Sava, lo hanno fatto a febbraio), l’amministrazione comunale spiega che ha dovuto «attendere l’attesa dello stanziamento dei fondi da parte del governo centrale che ad oggi non sono ancora arrivati».

Con l’apertura, a questo punto improvvida del bando, la stessa amministrazione si è vista costretta a fronteggiare le 1.018 domande pervenute all’ufficio competente «con i soli fondi regionali sommati ai residui erogati nel periodo natalizio, per un totale di 166.650 che hanno permesso di coprire 515 domande.

«È importante che i cittadini sappiano e comprendano – si legge nella nota comunale -, che il sindaco e l’amministrazione sarebbero ben felici di poter soddisfare tutte le richieste (di qualunque genere esse siano) ma che purtroppo non sempre hanno facoltà e libertà di farlo. È fondamentale – prosegue lo scritto - che i cittadini sappiano la verità e siano consci di tutte le insensatezze che vengono divulgate per il solo piacere, a quanto pare, di creare disapprovazione nei confronti dell’Amministrazione».

Il comunicato si conclude con l’invito «ai cittadini che nel momento in cui si ha necessità di spiegazioni di contattare i numeri preposti, in questo caso dell’ufficio Servizi Sociali e diffidare da tutte le superficiali notizie divulgate».

E’ notizia certa, invece, quella degli altri comuni più attenti che hanno distribuito i fondi regionali disponibili già a febbraio senza attendere quelli promessi dal governo Draghi, non ancora, tra l’altro, ripartiti ai comuni. Quando queste nuove provvidenze saranno disponibili, allora sarà il tempo giusto per aprire il relativo bando e distribuirle agli aventi diritto.

Si comprende quindi tutto l’imbarazzo degli amministratori manduriani che non hanno ancora dato una risposta (almeno non la si dice nel comunicato stampa diffuso) alle 428 famiglie ammesse ai buoni ma prive di fondi.