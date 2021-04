La richiesta di Confcommercio: permessi più rapidi per i dehors e zero tasse per il settore in crisi

Manduria- Archiviata velocemente una settimana di Pasqua da dimenticare, i pubblici esercizi guardano con speranza alla stagione estiva, auspicando una ripresa in sicurezza delle attività .

Rinnovi delle autorizzazioni dei dehors e gratuità della Tosap. Sono alcune richieste che il presidente della Confcommercio Manduria, Dario Daggiano, ha avanzato all’amministrazione comunale in vista dell’imminente stagione estiva, per favorire il rilancio delle attività.



«Il rischio che la situazione epidemiologica in atto possa compromettere la prossima stagione turistica ormai alle porte - afferma Daggiano - ci ha indotti a sollecitare misure a favore delle imprese ed in particolare dei pubblici esercizi che sono tra le attività che il Covid ha messo più a dura prova. Confidiamo nella risposta positiva dell’amministrazione – prosegue il presidente di Confcommercio Manduria - , in considerazione anche del percorso di confronto, attinente le tematiche del turismo e la programmazione del territorio, e dell’ampia apertura mostrata dal sindaco Gregorio Pecoraro e gli assessori all’Urbanistica, Ketty Perrone, ed alle Attività produttive, Mauro Baldari».



Nello specifico la Confcommercio chiede per il rinnovo dei dehors: procedure più snelle (domanda via Pec, più planimetria), laddove non siano intervenute modifiche e cambiamenti rispetto alle richieste già avanzata ed approvate negli anni precedenti, al fine di consentire una rapida operatività.

Per quanto concerne la tassa di occupazione del suolo pubblico, l’associazione chiede l’esonero del pagamento della TOSAP, a partire dal 1 maggio 2021 e fino al 31 ottobre.

Una terza, importante richiesta attiene il raddoppio – a titolo gratuito- degli spazi esterni concessi agli esercizi che ne faranno richiesta per favorire l’allestimento di spazi attrezzati in linea con le misure anti contagio.