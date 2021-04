Buoni spesa crisi Covid, fondi insufficienti per 428 famiglie aventi diritto

E’ stata pubblicata oggi la graduatoria provvisoria degli aventi diritto ai buoni spesa riservati alle famiglie indigenti o in difficoltà economiche dovute all’emergenza pandemica in atto. Dalla determina firmata dal responsabile dei servizi sociali, Raffaele Salamino, si copre che quasi al metà dei richiedenti non potrà ricevere i buoni perché la somma disponibile non è sufficiente.

Al bando comunale hanno presentato richiesta 1.081 persone, capofamiglia o singoli in difficoltà. Sono state ammesse quasi tutte ma l’investimento messo in campo dall’amministrazione Pecoraro è sufficiente a soddisfare solo 515 richieste mentre per altre 428 non ci sono fondi.

L’atto predisposto nei tempi dal responsabile del procedimento, era già pronto il 2 aprile ma solo oggi è avvenuta la pubblicazione che permetterà «di procedere, senza ulteriori atti – si legge nella deteermina -, agli adempimenti consequenziali, consistenti nell’associare l’importo del buono spesa alla Tessera Sanitaria del richiedente, inviando un SMS al numero di cellulare indicato in fase di domanda e il PIN da utilizzare presso gli esercizi commerciali».

La disponibilità del denaro, però, sarà concreta solo in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive che avverrà a seguito di esame dei ricorsi proposti e valutati positivamente dall’Ente.