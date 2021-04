Dove smaltire gli involucri dei prodotti pasquali (Domani il porta a porta sarà attivo)

Domani, lunedì dell’Angelo, il rifiuto organico sarà ritirato regolarmente. Inoltre la “Gial Plast”, l’impresa che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento della spazzatura su tutto il territorio comunale di Manduria, offre informazioni utili per lo smaltimento degli involucri dei prodotti maggiormente consumati in queste giornate di feste pasquali: la colomba e l’uovo di Pasqua.

Per quanto riguarda la colomba pasquale, questo è il classico esempio di scarto "complesso", dunque, la scatola esterna va nella carta, il sacchetto interno nella plastica, invece lo stampo che la contiene deve andare nel non riciclabile.

Per l’involucro dell’uovo di Pasqua, invece, questo è fatto di plastica o poliaccoppiato, quindi va conferito nella plastica e non nel non riciclabile come si potrebbe pensare.