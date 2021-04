Ztl nelle marine già dalla prossima estate: ecco tutte le strade interessate

Sono state definita con delibera la zona a traffico limitato nelle marine manduriane che dovrebbero entrare in funzione dalla prossima estate dalle ore 20,30 alle ore 24,00, nei mesi di luglio e agosto di ogni anno.

Le strade individuare sono queste: Via Borraco (tratto compreso tra Via delle Tamerici e Via della Marina); Via della Marina (tratto compreso tra Via del Tiglio e Via Borraco/Via Fiume); Via dei Ginepri; Via delle Dune; Via Tevere; Via Fiume (tratto compreso tra Via della Marina e Via Fellone); Via dei Piacentini (tratto compreso tra Via dei Crescioni e Via del Tiglio); Piazza S. Pietro; o Via dei Crescioni (tratto compreso tra Piazza delle Perdonanze e Via dei Piacentini); lato est di Piazza delle Perdonanze;

A Torre Colimena, nelle seguenti strade: Piazza Colimena; Via delle Orate (tratto compreso tra Lungomare Jonio e Via Santa Maria della Vetrana); Via del Porto (tratto compreso tra Via delle Aragoste e Via Dentici); Lungomare Jonio (tratto compreso tra Via dei Dentici e Via delle Aragoste); Via del Pescatore (tratto compreso tra Via delle Aragoste e Via Dentici).