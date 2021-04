Piano urbanistico: l’avvocato Quinto chiede il ritiro, contrario al progetto anche Mariggiò

L’associazione dei geometri manduriani e l’ingegnere Antonio cavallone si sono rivolti allo studio legale Pietro Quinto di Lecce per chiedere il ritiro del piano urbanistico generale. Con un’analisi dettagliata raccolta in sette pagine indirizzata al sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro e all’assessora all’urbanistica, il legale rileva diversi «vizi di grave difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti». Così gravi, si legge nella relazione, da rendere impossibile qualsiasi modifica a seguito di osservazioni. «Sussistono i presupposti di fatto e di diritto oltreché l’interesse pubblico – scrive l’avvocato –, al raggiungimento di un valido strumento di assetto del territorio, per l’adozione di un immediato atto di ritiro della deliberazione di adozione e la successiva revisione integrale dell’impianto generale del Piano che passi attraverso il ricalcolo del fabbisogno abitativo, con ripensamento di tutte le scelte pianificatorie».

Tutto da rifare, dunque, secondo il parere dell’esperto così come anche per le categorie del settore che avevano fatto notare le stesse mancanze nel corso degli incontri con l’amministrazione.

Esprime le stesse perplessità anche il consigliere comunale di minoranza, Antonio Mariggiò. «Questa preoccupazione – afferma il consigliere nonché imprenditore edile -, la esterno ad alta voce anche a nome di tutti i miei colleghi con la quale mi confronto quotidianamente, ma anche a nome di tutti i tecnici del settore. Questo PUG – spiega Mariggiò - fa acqua da tutte le parti e lo si sapeva da mesi, ma oggi nonostante i tanti punti contestati, poco chiari e a tratti incomprensibili, nonostante i numerosi suggerimenti da parte dei tecnici e la scadenza del 30 marzo per le osservazioni, l’unica risposta è stata: “stiamo lavorando”».

Un’accusa chiara nei confronti dell’amministrazione Pecoraro che non ha saputo gestire come si deve una patata bollente passatagli nelle mani dalla precedente amministrazione commissariale dimostrando noncuranza e superficialità sino al punto di far scadere i termini per le osservazioni. La parola ora passa alla Regione Puglia che potrebbe commissariare il Piano o bocciarlo del tutto. Per il comune si prospetterebbe un contenzioso con il progettista.