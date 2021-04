Confesercenti smaschera i piani di Baldari: “via gli ambulanti per mettere le casette per il vino"

«Più che mettere ordine all’ambulantato, i piani dell’amministrazione Pecoraro sembrano manovre di pulizia etnica». Così il rappresentante manduriano di Confesercenti, Giuseppe Nuzzo, giudica i progetti annunciati dall’assessore al commercio, Mauro Baldari che prevedono lo spostamento del mercatino serale dalla storica postazione di via delle Perdonanze allo spiazzo vicino alla pineta di San Pietro in Bevagna.

Secondo Nuzzo, il tavolo tecnico politico da cui sarebbero uscite queste proposte non era composto dalle giuste rappresentanze e per questo sarebbe tutto da ridiscutere. «A quel tavolo hanno preso parte rappresentanti del nostro settore che non avevano titolo di stare lì», fa sapere il commerciante che attende una nuova convocazione da parte dell’assessore così come richiesto da Confesercenti provinciale di Taranto.

«Vogliono togliere gli ambulanti regolari dal centro di San Pietro per metterci cosa?», si chiede Nuzzo ipotizzando così i progetti dell’amministrazione comunale. «La battaglia deve essere fatta contro l’abusivismo che in questo modo non lo risolvi e non penalizzando i commercianti regolari per fare posto alle fantomatiche casette di legno dove l’assessore Baldari vorrebbe vendere il vino».

Così facendo, sostiene sempre Nuzzo, il problema dell’abusivismo si raddoppierebbe perché al mercatino di via delle Perdonanze si aggiungerebbe quello previsto vicino alla pineta. «Non sono capaci di controllare una piazza – afferma il commerciante -, figuriamoci se possono gestirne due».