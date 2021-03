Piano delle coste, chi non lo vuole?

Chi non vuole che si adotti il piano delle coste manduriane già pronto da tempo? Perché si continua a tenere nel cassetto un progetto commissionato dal comune di Manduria nel lontano 2014 allo studio «Advenco Ingegneria» di Noci e realizzato dall’architetto Francesco Fuzio? Il piano esecutivo è costato all’incirca settantamila euro regolarmente pagati ai progettisti. E allora cosa si aspetta a renderlo operativo?

Per i ritardi nell’adozione il comune di Manduria è stato già precettato dalla Regione Puglia che ha nominato un commissario ad acta, architetto Francesco Merafina. Da quello che ci risulta, il commissario Merafina ha già predisposto tutto commissionando l’atto che mancava perché il piano fosse pronto per essere sottoposto al vaglio della Regione Puglia. Il documento che mancava era il cosiddetto rapporto ambientale che l’architetto Fuzio avrebbe già realizzato e sarebbe pronto a consegnarlo al comune quando quest’ultimo sarà disponibile a chiederglielo.

Il piano regolatore delle spiagge, tra l’altro, oltre a definire per il futuro i criteri urbanistici lungo i diciotto chilometri di costa manduriana e quindi su tutto il demanio, avrebbe permesso di superare l’attuale contrastata proroga delle concessioni demaniali che l’amministrazione Pecorare intende concedere senza gara agli attuali concessionari.



Il piano redatto dall’architetto Fuzio, invece, già pronto e pagato dal comune, permetterebbe la possibilità, da parte dell’ente comunale, la messa a gara di tutti gli spazi previsti, magari con criteri di prelazione per chi è già possessore di licenza. Le aree di spiaggia «occupabili» secondo tale piano, sarebbero una quindicina. Tra queste anche quelle già affidate a gestori di vecchia data come la spiaggia privata dell’hotel dei Bizantini e i 5 stabilimenti esistenti già autorizzati grazie a ricorsi davanti al Tar.