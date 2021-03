Esperti esterni in aiuto all'amministrazione, pronto l'albo

E’ stato istituito l’albo multidisciplinare di professionisti per il conferimento di incarichi professionali esterni a sostegno dell'attività amministrativa del Comune di Manduria. L’elenco è composto da 99 professionisti in possesso di specifiche qualità e titoli richiesti nell’apposito bando pubblico aperto dall’ente Messapico per garantirsi il supporto di personale esterno nei casi di particolare complessità.

L’albo approvato e pubblicato è finalizzato al conferimento di eventuali incarichi di natura occasionale e professionale per importi inferiori a 20.000 euro oltre Iva ed accessori come per legge. I professionisti che hanno risposto al bando riceveranno incarichi esterni a sostegno dell’attività dell’Ente solo ove necessario in ragione dell’elevata professionalità richiesta o in ragione della carenza d’organico prioritariamente accertata rispetto al personale interno dell’Ente.

Le disponibilità maggiori sono quelle per gli incarichi nel settore «innovazione sociale, economica creativa e digitale e sviluppo sociale» e per i «beni culturali», ad ognuno dei quali hanno reso la propria disponibilità 33 professionisti. Al secondo posto quelle per «istruzione, educazione e gestione della conoscenza» e al quarto posto «ambiente, sicurezza e tutela del territorio», rispettivamente con 29 e 22 disponibilità. Le capacità più carenti, con soltanto sette professionisti inseriti nell’albo, sono invece quelle per trasporti e mobilità sostenibile».

