Cineteatro Ideal conteso dal Comune e dal maestro Arnò

Da cineteatro abbandonato da otto anni, in una città come Manduria che non ha più sale se non quella della parrocchia di San Giovanni Bosco, a bene conteso da due probabili investitori, uno pubblico e l’altro privato. Il primo a proporre la gestione o l’acquisto del gioiello della famiglia Miccoli, è stata l'amministrazione comunale della città Messapica che ai proprietari avrebbe già fatto un’offerta top secret. E’ arrivato dopo con la stessa idea il compositore e produttore musicale di origini manduriane, Ferdinando Arnò, unico per ora a scoprire le carte di un progetto veramente ambizioso: il coinvolgimento nella partita di Sky, il colosso della cinematografia leader del settore in Europa per il quale Arnò, il «Morricone dei commercial» con all’attivo più di mille spot e jingle dei marchi più importanti in Italia e all’Estero, ha curato gli arrangiamenti dell’ultima pubblicità del pacchetto «Sky Q» con testimonial Bobby Solo.



A rendere pubblico l’interesse suo e dell’ente per lo storico cinema manduriano è stato proprio l'artista con un post pubblicato sulla pagina istituzionale Facebook del sindaco Gregorio Pecoraro. «Buongiorno Gregorio – scrive confidenzialmente il maestro –, in molti ci chiediamo quali siano le vostre intenzioni riguardo il cinema Ideal, la proprietaria mi ha riferito di aver ricevuto una proposta seria dalla vostra amministrazione». La «soffiata» di Arnò trova poi conferma dal sopralluogo che una componente dello staff del sindaco ha effettuato nei giorni scorsi nella sala abbandonata aperta per l’occasione. La delegazione era guidata da uno dei collaboratori più vicini al sindaco, Gregorio Pizzi, sindacalista in pensione e attore della locale compagnia teatrale «Ce Tiempi». Inutile dire che né la visita né il presunto interesse per l’acquisizione della sala sono stati ancora ufficializzati dall’amministrazione comunale. Un silenzio che al produttore Arnò non è piaciuto. «Non sarebbe giusto che venissero prese decisioni con condivise», afferma l’artista-imprenditore che svela così i suoi piani. «Ho proposto alla proprietà – scrive – di poter gestione il cinema per un anno, pagando il dovuto; non solo – prosegue Arnò -, ma apportando efficaci modifiche al suo design e, soprattutto garantendo una promozione nazionale con la possibilità di creare un format su Sky Arte». Scoperte le sue carte, il talento musicale sfida il sindaco a fare altrettanto. «Sarebbe importante – dice – capire la serietà delle vostre proposte».



Manduriano di nascita ma residente a Milano dove ha sede la sua società, Arnò ha lavorato con decine di artisti italiani e stranieri, tra questi Malika Ayane, Raphael Gualazzi, ha curato la colonna sonora delle più importanti campagne pubblicitarie degli ultimi vent’anni e recentemente ha composto con la cantautrice americana Joan As Police Woman il brano intitolato «Dream On Me». La sua ultima produzione è un piccolo capolavoro di stile: “O filho do recluso “, un brano intenso e ammaliante, in cui Arnò è affiancato da Maro, giovane talento portoghese in tour quest'anno con Jacob Collier, il pupillo di Quincy Jones.

Il cinema Ideal, chiuso definitivamente a settembre del 2013, è stato inaugurato agli inizi degli anni Quaranta. Con 432 posti (312 platea e 120 galleria), è stato ristrutturato una quindicina di anni ma ha già bisogno di nuovi investimenti per adeguare il sistema di proiezione con il digitale.

Nazareno Dinoi su Quotidiano