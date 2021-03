Rifiuti compostati a domicilio con sconto sulla bolletta Tari

Sconti sulla tassa rifiuti in cambio dell’auto compostaggio della spazzatura domestica. È il nuovo sistema che l’amministrazione comunale di Manduria intende adottare per favorire il corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e vegetali. Ogni cittadino che lo vorrà, possedendo le caratteristiche richieste, potrà compostare l’organico nel proprio giardino usufruendo così di uno sconto sulla Tari. Il presidente della quarta commissione consiliare, Agostino Capogrosso, dei Verdi, ha già preparato il regolamento con la bozza di delibera che sarà discussa nl prossimo consiglio comunale per la costituzione dell’albo comunale dei compostatori.

L’obiettivo è quello di ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti in discarica o negli impianti di compostaggio i cui costi incidono fortemente sul bilancio comunale. Ma anche di inculcare un’educazione ambientalista nella popolazione in cambio di un beneficio economico. In questa fase non è possibile quantificare lo sconto da riconoscere nella bolletta del compostatori domestici, materia questa che sarà trattata e decisa in un successivo consiglio comunale.

Per praticare il compostaggio domestico ed essere così inseriti nell’apposito albo, le famiglie devono obbligatoriamente essere dotate di un appezzamento di terreno (orto o giardino) all’esterno della propria abitazione della superficie almeno pari a 50 metri quadrati adibita ad area verde non pavimentata. La compostiera deve essere ubicata ad almeno tre metri dal confine dei vicini o di aree pubbliche scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle abitazioni confinanti per non causare problemi al vicinato. La compostiera sarà fornita dal comune.

Le utenze iscritte all’albo comunale dei compostatori dovranno condurre in maniera continuativa l’attività̀ di compostaggio domestico per avere diritto all’abbattimento della parte variabile della Tari, tassa sui rifiuti, nella misura stabilita di anno in anno dal consiglio comunale in base alla valutazione della minore quantità̀ di rifiuti umidi conferiti al servizio pubblico di raccolta.

La bozza di regolamento prevede anche il diritto, da parte del comune, di effettuare dei controlli a campione a casa dei compostatori per verificare la correttezza e l’effettiva pratica del compostaggio domestico e quotidiano. Tali funzioni di controllo saranno affidate a personale interno o ad altri incaricati dallo stesso comune. In caso di inosservanza delle regole previste nel regolamento, le utenze saranno cancellate dall’albo e non potranno più usufruire degli sconti sul tributo. La cancellazione dall’albo è prevista anche nei casi in cui verrà provato l’utilizzo sporadico della pratica di compostaggio nella propria compostiera. Naturalmente per ambire alla funzione di compostatore domestico, l’utenza non dovrà avere pendenze né arretrati con i tributi locali.

Nazareno Dinoi