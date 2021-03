Incontro commercianti-amministrazione: trovarsi pronti alla prossima stagione estiva

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale – accogliendo la richiesta delle delegazioni comunali Confcommercio e Confesercenti - ha incontrato una rappresentanza delle due organizzazioni. Presenti per Confcommercio: il presidente Dario Daggiano, i delegati delle aree marine, Franco Calò, e del centro storico, Lorenzo Modeo, il presidente della delegazione territoriale di Avetrana , Tony Greco ; per la Confesercenti , la presidente Gianna Greco . Per l’Amministrazione comunale hanno partecipato : il vicesindaco , Vito Andrea Mariggiò, gli assessori alle Attività Produttive, Mauro Baldari e alle Politiche sociali, Fabiana Rossetti.

“Un incontro che – commenta il presidente Confcommercio , Dario Daggiano- ci vede in sintonia con l’Amministrazione su i percorsi da attivare per migliorare l’offerta di servizi e di accoglienza della nostra marina , e perché no del centro storico sul quale occorrono interventi più importanti che andremo, auspichiamo, ad attivare d’intesa con l’Amministrazione».

«Le nostre richieste per gli interventi sulle Marine (San Pietro in Bevagna e Torre Colimena) sono state tutte accolte e condivise con l’impegno di realizzarle nel più breve tempo possibile, in modo da poter essere pronti non appena saranno alleggerite le misure di sicurezza anti covid e si potrà programmare la ripartenza delle attività commerciali e turistico - balneari nelle località costiere».