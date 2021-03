La Igeco fa causa al comune e rivendica 640mila euro

Dopo il Tar che sulla stessa questione deve fissare la data per la discussione del merito, la Igeco chiama il Comune di Manduria a rispondere anche in sede civile per il riconoscimento di quello che ritiene sia un’appropriazione indebita di beni di sua proprietà. La materia del contendere è tutto il materiale che l’azienda salentina ha messo a disposizione per la raccolta della differenziata porta a porta e che dopo la sua estromissione, per via di un’interdizione prefettizia antimafia, è rimasta in uso all’azienda subentrante, la «Gial Plast» di Taviano, seconda nella stessa graduatoria di gara. Si parla di circa centomila bidoncini di varie misure per la raccolta del rifiuto differenziato, consegnati alle utenze domestiche, commerciali e industriali di Manduria, per un valore complessivo all’acquisto di 1,4 milioni di euro solo in parte ammortizzati.



Tutto il materiale con tanto di logo e nome della Igeco stampati su ogni pezzo, è ancora utilizzato dalle famiglie manduriane e ritirato dalla «Gial Plast» per il servizio di raccolta. In questo modo, sostiene la concorrente rimasta fuori, Gial Plast usufruisce di un vantaggio economico in contrasto con quanto stabiliva il capitolato di gara secondo cui la ditta aggiudicataria dovrà acquistare il materiale necessario per lo svolgimento del servizio. Bidoncini compresi.



Per questo ora la società della famiglia Ricchiuti ha presentato il conto al comune di Manduria chiedendo un valore residuo non rimborsato pari ad oltre 640 mila euro. Di questo tratta il ricorso cautelare intentato dalla Igeco assistita dagli avvocati Silvia Tersilla e Giovanni Mastrangelo. La giunta comunale, da parte sua, ha già deliberato la costituzione nel giudizio affidando il compito di difesa all’avvocatessa Annalisa Di Giovanni dell’avvocatura comunale.