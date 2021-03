Giuseppe Maggi non ce l'ha fatta, improvviso peggioramento

L’infermiere Giuseppe Maggi di Manduria è morto per improvvise complicanze delle sue condizioni già critiche dovute all’ictus che lo aveva colpito a maggio dello scorso anno. Aveva 52 anni. Dopo un lungo periodo di riabilitazione in un centro specialistico di Crotone, il suo fisico debilitato non c’è la fatta a superare un intervento eseguito dieci giorni fa all’ospedale di Taranto.

Lascia la moglie due figli e profonda tristezza in tantissime persone che lo conoscevano per le sue molteplici attività anche nel sociale. E’ stato consigliere comunale e aiutava la moglie in una gelateria del centro di Manduria.

Maggi aveva avuto un malore proprio nel giorno della giornata mondiale dell’infermiere. Ed aveva appena finito il suo turno in ospedale dove lavorava in sala operatoria quando un improvviso mal di testa lo aveva messo in allarme. La chiamata dell’ambulanza e l’arrivo in ospedale poi il coma.

La redazione de La Voce di Manduria si stringe attorno al dolore della famiglia.