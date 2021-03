Il disegno di un amore che non finirà mai, per mamma Roberta

«”Conosco i tuoi particolari così a memoria che saprei disegnarti". L'ultima notte ti dissi così, ed ecco qua, ti ho disegnato per davvero, amore mio». Fanno venire i brividi le parole di Janet Carrozzo, la fidanzata di Matteo Raho, il manduriano morto improvvisamente la notte di maggio del 2020 mentre era in compagnia della sua ragazza il cui profondo amore che ancora prova per il suo Matteo ha guidato la mano per realizzare l’opera: il ritratto di lui rimasto impresso nella sua mente e nel suo cuore.

Un quadro, un semplice ma perfetto dipinto a matita, straordinariamente somigliante allo sfortunato giovane che per sua madre Roberta Brunetti è il più bel regalo che potesse avere da chi ha amato e ama ancora suo figlio. «Il loro amore non finirà mai», ci scrive Roberta esprimendo il desiderio di vedere pubblicato il disegno magistralmente realizzato da Janet, la ragazza che quella maledetta notte di fine maggio ha perso tra le braccia il suo Matteo, strappato da una fine improvvisa.

Le parole di quella notte sussurrate chissà quante volte all’orecchio del suo amore, si sono compiute ora con una straordinaria prova artistica che sa di magico.