Rinnovo delle concessioni per i dehors e aree pubbliche, c’è il bando

Il comune di Manduria ha pubblicato l’avviso finalizzato al rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.



Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che esercitino l'attività direttamente, sia che l'abbiano conferita in gestione ad altre aziende.



Sul sito istituzionale dell’ente è pubblicato il bando contenente i termini per la presentazione delle domande e i requisiti richiesti per il rinnovo. Il pagamento del tributo sull’occupazione del suolo pubblico, invece, resta esonerato causa emergenza Covid sino al 30 aprile prossimo.