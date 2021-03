Il sottotenente Reccia lascia Manduria per guidare il nucleo operativo di Brindisi

Dopo 18 anni in servizio alla Compagnia di Manduria, il luogotenente a cariche speciali Francesco Reccia, promosso sottotenente dell’Arma dei Carabinieri dopo aver brillantemente superato il 4^ concorso interno per il ruolo Straordinario ad Esaurimento per gli Ufficiali dell’Arma, lascia la cittadina messapica destinato a comandare la Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi.

Originario di Salerno, 55 anni, laureato in Scienze dell’amministrazione, da maresciallo, ha dapprima comandato per poco meno di due anni la Stazione Carabinieri di Maruggio per poi trasferirsi, agli inizi del 2005, al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manduria, dove ha retto il comando, in più periodi, in assenza dell’ufficiale titolare, lo stesso reparto.

Dopo 34 anni di servizio, il sottotenente Reccia ha voluto rimettersi in discussione nel nuovo ruolo degli Ufficiali, certo di poter ancora dare il proprio contributo all’Arma. Nel mese di giugno del 2018 gli è stata concessa dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel Luglio del 2000, il Comune di Collepasso (LE), con delibera di Giunta Comunale, gli ha conferito, un “Encomio Solenne”, per essersi distinto, quale Comandante della locale Stazione Carabinieri, “per professionalità, competenza ed imparzialità, suscitando consensi tra le istituzioni e la locale cittadinanza, in particolare per l’opera di controllo, prevenzione e repressione portata avanti con grande determinazione”. Insignito nel 2008 della Medaglia di bronzo al merito per lungo comando e nel 2014 della Croce d’oro con torre per 25 anni di servizio militare, con successiva determinazione del Ministero Difesa. Nel mese di Settembre 2017, gli è stata concessa l’autorizzazione a fregiarsi del “Distintivo d’Onore di Ferito in servizio”.

Collaborando con la magistratura tarantina, numerosi e significativi sono stati i risultati raggiunti dal Sottotenente RECCIA, unitamente agli altri militari del proprio reparto. Tra questi si annovera, per assoluta importanza, nel marzo 2013, l’arresto in Manduria, dopo un conflitto a fuoco ingaggiato con uno di essi, di un pericoloso latitante della Sacra Corona Unita, già colpito da un ordine di cattura. La brillante operazione è valsa al Sottotenente RECCIA, all’epoca Maresciallo, dopo la concessione dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri di un “Encomio Solenne”, come prima attestazione di merito, la successiva attribuzione dal Ministero della Difesa, su proposta del Comando Generale dell’Arma, la “Medaglia di bronzo al valore dell’Arma dei Carabinieri”, tra le massime onorificenze attribuibili ai militari distintisi in operazioni di servizio.

Nella foto, il comandante della Compagnia di Manduria, maggiore Sergio Riccardi, ritratto insieme al sottotenente Francesco Reccia.