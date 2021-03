Buone notizie dal Ministero per la Bradanico-Salentina: ora tocca all’Anas fare le gare

Il Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso ai comuni di Manduria, Sava e San Marzano di San Giuseppe, all’Anas e ad altri enti pubblici interessati al rilascio delle autorizzazioni, il provvedimento che conclude il procedimento tecnico del secondo e terzo stralcio dell’itinerario Bradanico salentino. L’intervento riguarda la strada statale 7 tra Taranto e Manduria nella variante di circa 15 chilometri tra San Marzano e la città Messapica passando per Sava. La trasmissione del progetto definitivo ha avuto il via libera dalla conferenza di servizi conclusa favorevolmente con l’acquisizione da parte del Ministero di tutti i provvedimenti a suo tempo chiesti ai comuni e agli enti competenti.



L’opera attesa da quasi trent’anni, progettata e parzialmente realizzata con sezione stradale tipo strada extraurbana secondaria a unica carreggiata a due corsie, ha inaugurato il cantiere negli anni novanta ma i lavori sono sono stati mai ultimati per il fallimento delle imprese esecutrici. Questi due stralci approvati, una volta ultimati, renderanno pienamente funzionale la bretella che con un unico tracciato collegherà la superstrada Taranto Brindisi, all’altezza di Grottaglie con il tratto Manduria San Pancrazio Salentino già realizzato a quattro corsie e in esercizio.

Il progetto di completamento finanziato con circa 47 milioni di euro già disponibili, ha la finalità di rivedere nella sua globalità l’intervento mai ultimato e di migliorarlo nelle sue criticità, adeguandolo alla normativa vigente e completandolo con tutte le opere necessarie (pavimentazione stradale, barriere di protezione, segnaletica, cavalca ferrovia di innesto con il tratto Manduria - San Pancrazio e completamento della viabilità di servizio), al fine di un pieno e corretto utilizzo del tratto della statale 7 in questione. L’idea dell’infrastruttura è nata con l’intento di creare un collegamento che consenta gli spostamenti ai traffici di media e lunga percorrenza evitando i numerosi attraversamenti urbani attuali, primo tra tutti l’abitato di Manduria.



Alla città Messapica il Ministero aveva sollecitato il progetto esecutivo per consentire all’Anas di avviare le procedure di gara. Ad occuparsene è stato il personale dell’ufficio tecnico comunale diretto dall’ingegnere Claudio Ferretti che ha completato lo studio attuando tutte le prescrizioni segnalate dall’ente appaltante. I tecnici della città Messapica hanno lavorato sul completamento dell’asse principale e sullo svincolo finale in corrispondenza dell’immissione del tronco con il vecchio tracciato della Statale 7 Ter. In particolare per la realizzazione del sovrappasso ferroviario della linea ferrata Francavilla Fontana – Lecce con la realizzazione delle rampe di collegamento e delle strade di servizio (complanari). Inoltre con la realizzazione del tratto finale, funzionale all’innesto dell’opera e il successivo innesto esistente in direzione San Pancrazio. Gli interventi di competenza del comune di Manduria ricadono in zona agricola pertanto l’ex commissione straordinaria ha provveduto ad approvare con potere di Consiglio la necessaria variante al Piano regolatore generale.

Trascorsi trenta giorni utili alla presentazione di eventuali osservazioni al progetto, toccherà all’Anas avviare le procedure di gara per l’affidamento die lavori che secondo la tabella di marcia originaria si sarebbero dovuti concludere entro il 2023, partendo però da un inizio lavori previsto per il 2016.

Nazareno Dinoi