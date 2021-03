I dipendenti «fannulloni» si ribellano e passano all’attacco

Come era facile prevedere dopo le accuse si fannulloneria da parte del sindaco Gregorio Pecoraro, i dipendenti comunali di Manduria passano all’attacco. E con i propri sindacati firmano una lettera indirizzata al primo cittadino. «È con grande stupore – si legge - che le scriventi apprendono a mezzo stampa, regionale e nazionale, i suoi legittimi interrogativi concernenti lo stato di produttività dei dipendenti del comune di Manduria». Questo l’inizio della missiva dei segretari provinciali di categoria di Cgil, Cisl e Uil, tutto sommato composto più di quanto non siano state le esternazioni pubbliche del capo dell’amministrazione che nei giorni scorsi, su tivù e giornali, accusava i lavoratori di «fare comunella nelle varie stanze senza rispetto del buonsenso». Cambiando poi tono, le parti sociali non gliela mandano a dire alla politica imputandole responsabilità nella mala gestione della macchina amministrativa. «I dipendenti pubblici del comune di Manduria – scrivono - erano lì signor sindaco, a contrastare i contraccolpi subiti delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo e a contrastare i postumi di un territorio sciolto per mafia».



L’amministrazione Pecoraro è la prima democraticamente eletta dopo tre anni di commissariamento straordinario affidato a tre funzionari del Ministero dell’Interno che aveva decretato lo scioglimento della precedente amministrazione per infiltrazioni mafiose.

Ricordando al sindaco l’esistenza di strumenti contrattuali e normativi utili a punire i dipendenti eventualmente colpevoli di illeciti, i sindacati sostengono che «la denigrazione di tutto il personale del comune di Manduria delegittima la loro funzione sociale nonché il valore pubblico svolto negli anni». Per i lavoratori, inoltre, le «etichette ingenerose» che «ledono la dignità» scatenerebbero inoltre la rabbia dell'opinione pubblica contro la categoria. «Un retaggio brunettiano – dicono - che ha nel corso degli anni gettato fango sui lavoratori pubblici, bloccato la contrattazione nazionale, usando leve come la produttività in una logica punitiva e nell'antico adagio del dipendente fannullone si sono favoriti esternalizzazione e precariato, quel precariato che anche Manduria ha generato e che oggi si trova prossimo alla scadenza senza prospettive per il futuro».



Richiamando i doveri del sindaco per una buona amministrazione della cosa pubblica, i rappresentanti dei lavorati con comprendono questa sua scelta «di incidere negativamente sull'opinione pubblica se l'obiettivo del territorio è una pubblica amministrazione più efficiente, efficace e vicina ai cittadini, innovata e digitale». Chiedendo un incontro in cui discutere la questione, i sindacati fanno intendere possibili risvolti giudiziari e invitano Pecoraro a «non utilizzare impropriamente canali che ledono i diritti e la serietà della stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, diversamente avvieremo ogni percorso utile a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di preservare il loro decoro».

A capo di una maggioranza giallo verde, il sindaco di Manduria ha iniziato la sua battaglia contro la presunta inoperosità dei dipendenti del suo comune vietando macchinette del caffè negli uffici e contenendo le pause a non più di una volta al giorno per 15 minuti previa timbratura del cartellino in uscita per non incidere sull’orario di lavoro.

Nazareno Dinoi