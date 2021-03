“Paisiello e Candeloro per 4 anni al Comune”, la proposta dei proprietari

Gli eredi proprietari dei due ex cinematografi manduriani, Candeloro e Paisiello, hanno inoltrato all’amministrazione comunale una proposta per l’utilizzo delle due strutture per finalità utili alla collettività.

L’offerta per la cui mediazione è stato incaricato l’avvocato Pasquale De Laurentis, consiste nella cessione gratuita per quattro anni dei due stabili in cambio della loro ristrutturazione e messa a norma. Dopo il quarto anno, l’amministrazione comunale può decidere di abbandonare l’uso dei due ex cine teatri consegnandoli agli eredi Candeloro, oppure di proseguirne l’utilizzo in cambio di un canone da stabilire tra le parti.



Nella proposta si avanza l’idea di impiegare gli ampi spazi per darli in uso alle attività scolastiche, permettendo così il distanziamento anti contagio che in alcuni ambiti scolastici è reso problematico proprio per la mancanza di metrature adeguate. Naturalmente salvo qualsiasi altro impiego che l’ente comunale dovesse ritenere più utile e necessario.

La stessa proposta era stata inoltrata dai proprietari alla precedente amministrazione commissariale straordinaria che l’aveva ignorata. L’istanza è stata protocollata al comune di Manduria cica una settimana fa.



Nel 2016 lo storico cine teatro Candeloro e il cinema Paisiello di Manduria, entrambi chiusi da un trentennio, furono messi sul mercato attraverso il sito di vendita on line più cliccato d’Italia, Subito.it. Nella descrizione dei beni non veniva indicato il prezzo ma solo le caratteristiche. Il Candeloro ha una superficie coperta di circa 800 metro quadrati e una volumetria complessiva di 8.000 metri quadrati. «Già adibito a cine teatro – si leggeva nella proposta di vendita poi rimossa -, da ristrutturare e rendere agibile, con possibilità, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza, di collocare oltre 300 posti a sedere in platea e 200 circa in galleria». «Il predetto immobile - spiegava ancora la scheda - è stato inserito nell’elenco degli 11 teatri storici presenti sul territorio pugliese da recuperare e restituire alla sua prima, unica e vera destinazione d’uso». Esiste la possibilità, comunque, faceva sapere il venditore, «di richiedere il cambio di destinazione d’uso».

Stessa cosa per il Paisiello che si presenta con una superficie coperta di circa 450 metri quadrati e una volumetria complessiva di 5000 metri cubi. Anche in questo caso, sottolineava Subito.it, «è possibile chiedere il cambio di destinazione d’uso».

Nazareno Dinoi