Gara multiservizi scaduta, prima proroga di sei mesi per 618mila euro

Siamo alla prima proroga tecnica dell’amministrazione Pecoraro. L’esempio della mala politica da tutti denunciata e che ogni amministrazione pubblica ha dichiarato di voler eliminare fa il suo primo ingresso nell’attuale amministrazione.

E’ quella accordata per altri sei mesi all’impresa “La Lucentezza” di Modugno, affidataria del servizio di manutenzione immobili, strade urbane ed extra-urbane, verde pubblico, pulizia e custodia del palazzo municipale e dei parchi giochi, servizi cimiteriali e vari.



Non potendo fare altrimenti (accordiamogli il poco tempo avuto a disposizione per provvedere) e prendendo atto dell’inerzia degli uffici preposti che avrebbero dovuto rifare la gara), il sindaco ha dovuto così applicare la normativa prevista dalla normativa per i servizi che non si possono interrompere quando la macchina amministrativa e burocratica non è riuscita a rifare la gara per un nuovo incarico.

L’importo da corrispondere in seguito alla proroga contrattuale del servizio in questione risulta essere pari a 506.797 oltre Iva al 22% per un totale complessivo di 618.293 euro. Entro sei mesi il Comune dovrà espletare una nuova gara d’appalto per non trovarsi nuovamente nella stessa condizione.