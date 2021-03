Campagna “Posso prima io?” Dove è possibile a Manduria

Continuano le operazioni di consegna dei pass nominativi inerenti alla campagna "Posso prima io?".

Ricordiamo che tale iniziativa vuole essere una vera e propria richiesta di collaborazione e solidarietà sociale rivolta a tutto il tessuto istituzionale, commerciale ed all'intera cittadinanza.

Per aderire all'iniziativa è possibile compilare i moduli presenti all'indirizzo https://www.comune.manduria.ta.it/servizi-sociali/

e inviarli all'email possoprimaiomanduria@gmail.com

Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito sinora all'iniziativa e tutti quelli che presto lo faranno con l'auspicio che la nostra città diventi sempre più solidale e sempre più sensibile al tema.

Assessore politiche sociali, Fabiana Rossetti.

Di seguito l'elenco di tutti gli esercizi ed enti aderenti:

- Caseificio Sapori, via G Defalco, 6;

- Buffetti, via G, Falcone;

- Macelleria da Fabio, via A. Giustiniani, 44;

- BCC di Avetrana, via Roma, 63;

- Bar Garibaldi, Piazza Garibaldi;

- B52, Piazza Garibaldi;

- Bar Marti, Piazza Garibaldi;

- A. M. Laboratorio Orafo, via XX settembre, 71;

- Supermercati PAM, via per San Pietro;

- Birrificio Daniel's, via S. Gigli, 74;

- Ottica Santa Lucia, via Santa Lucia, 6;

- Farmacia Spirito Santo, via Federico Schiavoni, 15;

- Bar Pasticceria Pompigna, Piazza Vittorio Emanuele II;

- Bar Trinacria, Piazza Vittorio Emanuele II;

- Supermercati SIDIS, via Lizio Idomeneo;

- Panificio PANDOLCI, via Cavour, 67;

- Farmacia Santa Chiara, via Oria, 56;

- Farmacia Menza, Piazza Vittorio Emanuele II,19;

- Ferramenta Pianeta Pulito, via per Oria angolo via Manfredi;

- La Sanitaria, via per Oria;

- Tabacchi Dimonopoli, via per Oria, 51 A;

- Erario supermercato SISA, via Bianchi Diego, 3;

- Filmatech elettronica, via Maruggio, 44;

- Il Fornaio, Piazza Giovanni XXIII;

- Nature House, Corso XX Settembre, 38.

- Comune di Manduria, Via Frà B. Margarito 1

(A cura dell’Ufficio di staff del sindaco)