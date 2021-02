Varco attivo con le lancette indietro, “tutto regolare”, il comando non annulla i verbali

Il Comune di Manduria non annullerà i numerosi verbali per violazione della Ztl contestati dagli automobilisti che sospettano uno sfasamento all’indietro dell’orologio interno al sistema di controllo elettronico. Lo fa sapere il comandante della polizia municipale, maggiore Vincenzo Dinoi, rispondendo alla richiesta di una manduriana che si ritiene ingiustamente multata.



La presunta anomalia riscontrata da molti destinatari dei verbali, molti dei quali hanno interrogato la strumentazioni per la rilevazione satellitare di cui sono fornite le proprie autovetture, riguarda il periodo che va dal 25 ottobre al 30 novembre del 2020. Le multe notificate in quel periodo a tantissimi automobilisti hanno tutte in comune l’orario di circa mezz’ora prima della conclusione del divieto. I sospetti palesati dai primi hanno fatto in modo che tanti altri si accodassero alla protesta avanzando l’ipotesi delle lancette indietro del sistema orario del varco. Tanti hanno preferito pagare entro i cinque giorni per usufruire della riduzione, molti altri hanno voluto fare delle ricerche ed altri ancora si sono rivolti alla sede locale del Codacons che ha raccolto una ventina di ricorsi.



L’automobilista manduriana Pierpaola Carruggio, tra le più convinte di essere nel giusto, aveva espresso i propri dubbi al comando di polizia locale che ha negato la richiesta di annullamento della sanzione sostenendo di avere fatto controllare il meccanismo sia dalla società fornitrice della manutenzione del sistema di controllo elettronico, sia dalla ditta che assicura i collegamenti internet. Entrambe, ha spiegato il comandante Dinoi alla signora Carruggio, avrebbero certificato la regolarità degli impianti e soprattutto la correttezza dell’orario impostato.

«Questo nonostante abbiamo fornito le prove, chi tramite il Codacons e chi in piena autonomia, allegando i tabulati GPS», commenta Pierpaola Carruggio che non sa darsi pace. «Possibile – scrive - che in quel periodo si siano disincronizzati contemporaneamente i GPS sia dei telefonini e sia delle autovetture di tanti cittadini? E siamo stati tutti distratti a passare nell’orario in cui la ZTL era attiva?». La donna porta il suo esempio. «Al di là del fatto che una conosce le proprie abitudini – afferma -, ma il giorno della contestazione, la prima accensione della mia autovettura è avvenuta alle ore 13:12 ben 12 minuti oltre la cessazione del divieto della ZTL, stessa cosa riporta il GPS del telefonino che alle 13:12 mi rileva all’indirizzo della mia abitazione». Definendolo un «furto legalizzato», la donna conclude il suo intervento con la richiesta di «non far finire la questione nel dimenticatoio e chiedere pubblicamente delle spiegazioni».

A questo ci sta pensando l’avvocato del Codacons, Antonio Casto che a giorni avvierà le procedure legali su mandato di una ventina di suoi assistiti.