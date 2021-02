Anche un'altalena per bambini con disabilità nella zona giochi di Piazza Giovanni XXIII

L'amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza che da alcuni giorni è utilizzabile la zona giochi per bambini situata in una delle grandi aiuole di piazza Giovanni XXIII, lungo via per Oria. Tra i vari giochi è presente anche un'altalena per bambini disabili, dotata di chiusura di sicurezza.

Per utilizzarla i genitori possono chiedere la chiave a: panificio Comes presente nella piazza (aperto dal lunedì al sabato tutta la giornata tranne la fascia 14.00-15.00); la domenica mattina al vicino Winner Bar; la domenica pomeriggio al vicino negozio Yu Hua Gran Bazar.

Ringraziamo queste attività che si sono rese disponibili a svolgere questo servizio.

(A cura dell’Ufficio staff del sindaco Pecoraro)