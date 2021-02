Incontro a Bari nella sede della Regione per discutere del Pug di Manduria

Si è svolto ieri mattina a Bari un importante incontro tra il Comune di Manduria nella figura del sindaco dott. Gregorio Pecoraro e la Regione Puglia, rappresentata dal Vicepresidente del Consiglio Cristian Casili e dal Consigliere del Movimento 5 stelle Marco Galante. Ad accompagnare il sindaco, l'assessore all'urbanistica e il territorio Avv. Ketty Perrone.

L'incontro ha avuto come tema principale il tanto discusso PUG (Piano Urbanistico Generale), approvato in extremis dalla precedente amministrazione commissariale, ma estremamente ricco di criticità, tanto che l'amministrazione comunale sta cercando di capire se sia più saggio modificarlo o addirittura, se ci sono i presupposti, revocarlo e riprogettarlo ex novo.

Si è discusso inoltre di possibili interventi per la rivalutazione del nostro territorio, sia in termini ambientali che di sviluppo turistico. Presto ci saranno nuovi incontri, nell'ottica di proseguire una costante e proficua collaborazione tra il Comune di Manduria e le istituzioni regionali pugliesi.

(A cura dell’Ufficio staff del sindaco Pecoraro)