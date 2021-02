Il sindaco sputtana i dipendenti comunali anche in tivù: “facevano comunella negli uffici”

«I dipendenti facevano comunella nelle varie stanze senza rispetto del buon senso». Così il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha motivato a Telenorba il suo ordine di servizio che vieta alcune libertà ai dipendenti comunali: divieto delle macchinette per il caffè, anche a capsule, negli uffici; scorte di snack negli armadi (solo dosi per il consumo giornaliero) e impossibilità di fare pausa per più di una volta per ogni turno e per non più di 15 minuti dopo aver timbrato il cartellino. E se si ha voglia di una tazzina di caffè, obbligo di farlo dagli appositi distributori automatici disponibili da qualche giorno.

Il sindaco commercialista ha poi bacchettato i dipendenti del suo comune dicendosi infastidito e meravigliato per l’andazzo creato tra i lavoratori. «Son dovuto intervenire in questo modo – ha detto Pecoraro al microfono del collega Francesco Persiani -, quando, arrivata la politica ci sarebbe dovuto essere buon senso da parte del personale».

Così la necessità per il sindaco di dettare regole e comportamenti di rigore per i suoi sottoposti. «Quei comportamenti erano da eliminare, quelle abitudini non andavano assolutamente», ha concluso Pecoraro nell’intervista.